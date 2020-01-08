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МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:24
МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Серед жертв авіакатастрофи 11 українців

Жертвами аварії українського літака в Ірані стали 11 громадян України та 165 іноземців. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

За даними Пристайка, в результаті аварії літака української авіакомпанії МАУ загинули 11 громадян України - двоє пасажирів та 9 членів екіпажу. Також глава українського МЗС опублікував уточнений список загиблих.

Так, жертвами аварії українського літака в Тегерані стали:

  • 82 громадянина Ірану;
  • 63 канадця;
  • 11 громадян України;
  • 10 громадян Швеції;
  • 4 громадянина Афганістану;
  • 3 громадян Німеччини:
  • 3 громадян Британії.

МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані

Нагадаємо, раніше в Раді національної безпеки та оборони заявили, що в результаті авіакатастрофи українського літака в Ірані загинули 11 громадян України. В українському відомстві повідомляють, що на борту літака української авіакомпанії МАУ перебували 2 українських пасажирів та 9 членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Тегерані.

Крім того, у іранському Червоному Півмісяці повідомляли, що в результаті катастрофи українського літака в Тегерані загинули всі, хто був на борту.

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