В МИД Украины прокомментировали резолюцию Конгресса США по Nord Stream 2

Фото: Nord Stream 2 (Sean Gallup/Getty Images)

МИД называет "Северный поток 2" политическим проектом

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие резолюции Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов относительно российского газопровода "Северный поток 2". Об этом написала спикер МИД Екатерина Зеленко в своем Twitter, передает РБК-Украина.

В частности, Украина приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, которая выражает возражения о завершении строительства газопровода Nord Stream 2.

"Понятно, что "Северный поток 2 - это не коммерческий проект, а политический", - отметила Зеленко.

Также Зеленко добавила, что Украина благодарна США за принятие резолюции, в которой осуждаются провокационные действия России в Керченском проливе, и "призывает международное сообщество объединяться в оппозицию к российской агрессии".

Напомним, в среду, 12 декабря, нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2". В указанной резолюции говорится о том, что "Северный поток-2" является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ. В частности, в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте Порошенко заявил о необходимости "совместно всем миром дать отпор агрессии РФ".