Нижня палата Конгресу США засудила будівництво "Північного потоку-2"

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У Конгресі закликали уряди європейських країн відмовитися від будівництва

Нижня палата Конгресу США прийняла двопартійну резолюцію, в якій засуджується будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначено, що в Конгресі закликали уряди європейських країн відмовитися від будівництва, а президента США Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти РФ.

Так, у зазначеній резолюції йдеться про те, що "Північний потік-2" є "кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів США".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічник держсекретаря з питань енергоресурсів Френсіс Феннон заявив, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", так як вважають його політичним інструментом, а не комерційним проектом.

Додамо, що США продовжують підтримувати диверсифікацію джерел поставок енергоресурсів в Європу, серед яких і альтернативні джерела енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" може стати приводом для чергової агресії РФ.