МЗС України прокоментувало резолюцію Конгресу США щодо Nord Stream 2

Фото: Nord Stream 2 (Sean Gallup/Getty Images)

МЗС називає "Північний потік 2" політичним проектом

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ухвалення резолюції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів щодо російського газопроводу "Північний потік 2". Про це написала речник МЗС Катерина Зеленко у своєму Twitter, передає РБК-Україна.

Зокрема, Україна вітає прийняття Палатою представників Конгресу США резолюції, яка висловлює заперечення щодо завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

"Зрозуміло, що "Північний потік 2 - це не комерційний проект, а політичний", - зазначила Зеленко.

Також Зеленко додала, що Україна також вдячна США за прийняття резолюції, в якій засуджуються провокаційні дії Росії в Керченській протоці, і "закликає міжнародне співтовариство об'єднатися в опозицію до російської агресії".

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, нижня палата Конгресу США прийняла двопартійну резолюцію, в якій засуджується будівництво газопроводу "Північний потік-2". У зазначеній резолюції йдеться про те, що "Північний потік-2" є "кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів США".

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" може стати приводом для чергової агресії РФ. Зокрема, у ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив про необхідність "спільно всім світом дати відсіч агресії РФ".