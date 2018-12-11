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Держдеп назвав "Північний потік-2" і "Турецький потік" політичним інструментом

Новини » Політика    11.12.2018 - 04:11
Держдеп назвав "Північний потік-2" і "Турецький потік" політичним інструментом
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

Держдеп виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Помічник держсекретаря з питань енергоресурсів Френсіс Феннон заявив, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", оскільки вважають його політичним інструментом, а не комерційним проектом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Феннон розповів, що "Північний потік - 2" є одним з проектів, який може дозволити РФ при постачаннях газу обійти Україну і отримати прямий доступ до найбільших ринків Європи. З його слів, проект "Турецький потік", що йде через Чорне море також є політичним інструментом.

"Враховуючи російські агресивні дії, зараз відповідний час, щоб сфокусувати увагу на цій проблемі", - підкреслив Фэннон.

Також він додав, що зараз США продовжують підтримувати диверсифікацію джерел поставок енергоресурсів в Європу, серед яких і альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" може стати приводом для чергової агресії РФ. В ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив про необхідність спільно всім світом дати відсіч агресії РФ.

 

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