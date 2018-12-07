"Північний потік-2" може стати підставою для чергової агресії РФ, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив про необхідність спільно всім світом дати відсіч агресії РФ

Президент України Петро Порошенко заявив, що газопровід "Північний потік-2" може стати підставою для чергової агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка у Тwitter.

Так, у ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив про необхідність спільно всім світом дати відсіч агресії РФ.

"Газопровід "Північний потік-2" може стати підставою для чергової агресії Росії", - заявив Порошенко.

Спільна з Президентом Литовської Республіки Dalia Grybauskaitė зустріч з представниками українських і литовських ЗМІ Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 грудня Грібаускайте знаходиться з офіційним візитом в Києві. Зокрема, вже відбулися її переговори з Порошенком в форматі "тет-а-тет". Крім того, Порошенко і Грібаускайте візьмуть участь в Одинадцятому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

Відзначимо, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявляв, що влада США розглядає різні шляхи протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".