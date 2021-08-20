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В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму

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Крым, Пятница 20 августа 2021 01:48
В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму Фото: первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Целью задержания является желание запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украина24.

Такое мнение выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка", - сказала Джапарова.

По ее словам, все пять задержанных - это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - объяснила дипломат.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".

Напомним, что ФСБ удерживает крымских татар на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

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