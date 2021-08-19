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ФСБ удерживает крымских татар на админгранице между Крымом и материковой Украиной

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Четверг 19 августа 2021 11:09
ФСБ удерживает крымских татар на админгранице между Крымом и материковой Украиной Фото: крымских татар незаконно удерживали на админгранице четыре часа (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники российской ФСБ удерживают четырех крымских татар на админгранице между оккупированным Россией Крымом и материковой Украиной. Адвокат называет такое содержание незаконным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединение правозащитников "Крымская солидарность".

Крымских татар держали на админгранице более четырех часов в подконтрольном России пункте пропуска "Армянск".

"Содержатся четыре человека: Велиев Юнус и его 12 - летняя дочь Велиева Инсаф, Энвер Эльдар и Билялов Эмиль", - сообщили правозащитники.

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что на горячей линии Пограничной ФСБ задержание объяснили "стандартной проверкой". В то же время законом такие действия пограничников не регламентированы, пояснил юрист.

Позже стало известно, что всех задержанных отпустили.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Владимиром Путиным.

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