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У МЗС України прокоментували нові арешти кримських татар в окупованому Криму

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Крим, П'ятниця 20 серпня 2021 01:48
У МЗС України прокоментували нові арешти кримських татар в окупованому Криму Фото: перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У МЗС України прокоментували нові арешти кримських татар в окупованому Криму. Метою затримання є бажання залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Україна24.

Таку думку висловила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій одна і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб ніякої присутності опору не було. Це така зачистка", - сказала Джапарова.

За її словами, всі п'ять затриманих - це активісти, "які відвідували судові засідання, допомагали родичам".

"Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - пояснила дипломат.

Вона підкреслила, що всі українські політв'язні, які знаходяться в Криму або на території Росії, "мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною".

Нагадаємо, що ФСБ утримує кримських татар на адмінкордоні між Кримом і материковою Україною.

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