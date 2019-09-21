В МИД Украины отреагировали на информацию о давлении Трампа на Зеленского

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле не было. Об этом Пристайко сказал в интервью hromadske.

Министр считает, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США", - пояснил министр.

В ответ на вопрос о том давит ли на Украину американский лидер, Пристайко подчеркнул, что "Украина - независимая страна, у которой есть свои тайны".

Он также отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - резюмировал Пристайко.

Ранее бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле минимум восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. Президент США якобы требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.