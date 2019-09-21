У МЗС України відреагували на інформацію про тиск Трампа на Зеленського

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що тиску з боку президента США Дональда Трампа на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови у липні не було. Про це Пристайко сказав в інтерв’ю hromadske.

Міністр вважає, що Україну намагаються втягнути у протистояння між республіканцями і демократами в США.

"Ті люди, які займаються українсько-американськими відносинами, розуміють, що ми завжди намагалися цінувати допомогу від обох партій, ця допомога дозволяла нам гарантувати, що зі зміною адміністрації в нас не зміняться пріоритеті у відносинах зі США", - пояснив міністр.

У відповідь на запитання про те чи тисне на Україну американський лідер, Пристайко наголосив, що "Україна - незалежна країна, у якої є свої таємниці".

Він також зазначив, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право "діставати" цю інформацію у США.

"Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді", - резюмував Пристайко.

Раніше колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина.

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. Президент США нібито вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.