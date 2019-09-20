Адвокат Трампа признал, что просил власть Украины расследовать дело Байдена

Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

В США подозревают Трампа в давлении на Украину из-за дела Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена. Об это он заявил в интервью CNN.

Изначально Джулиани отрицал тот факт, что просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать дело, в которое был вовлечен конкурент Трампа на будущих президентских выборах Джо Байден.

"Единственное, что я спрашивал о Джо Байдене, это как получилось, что Луценко, который был назначен генпрокурором, закрыл дело", - заявлял Джулиани.

На последующий вопрос, просил ли он продолжить расследование относительно Джо Байдена, Джулиани ответил утвердительно.

"Конечно, я сделал это", - сказал он.

После того, как Джулиани указали на противоречия в его ответах, он сказал, что "не просил" провести конкретное расследование, но просил Украину "изучить обвинения, связанные с моим клиентом, которые косвенно вовлекли Джо Байдена в крупную схему взяточничества".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале сентября в США начали расследование относительно возможного давления со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского. Трампа подозревают в том, что он пытался надавить на украинскую власть, чтобы та продолжила расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.