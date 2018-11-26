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МИД России вызывает поверенного в делах Украины из-за ситуации на Азове

Новости » Политика    26.11.2018 - 11:56
МИД России вызывает поверенного в делах Украины из-за ситуации на Азове
Фото: Руслан Нимчинский (ukrcentr.ru)

Нимчинского вызывают в связи с "агрессией украинской стороны"

В связи с ситуацией в Азовском море, которая сопровождалась захватом украинских кораблей, Министерство иностранных дел России вызывает поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, Нимчинского вызывают в российское внешнеполитическое ведомство. Также сообщается, что поводом для вызова являются "агрессивные и провокационные действия украинской стороны".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по защите прав военных моряков, которых накануне в Азовском море захватила Российская Федерация.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призвала Россию немедленно прекратить провокации в Азовском море и восстановить движение гражданских кораблей. Она также призвала обсудить на заседании Совета безопасности ООН вопрос о том, как избежать дальнейшей эскалации. Как ранее сообщало РБК-Украина, заседание Совбеза ООН по Азовскому морю состоится в понедельник, 26 ноября 2018, в 18:00 по киевскому времени.

 

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