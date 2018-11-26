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МЗС Росії викликає повіреного у справах України через ситуацію на Азові

Новини » Політика    26.11.2018 - 11:56
МЗС Росії викликає повіреного у справах України через ситуацію на Азові
Фото: Руслан Німчинський (ukrcentr.ru)

Німчинського викликають у зв'язку з "агресією української сторони"

У зв'язку з ситуацією в Азовському морі, що супроводжувалася захопленням українських кораблів, Міністерство закордонних справ Росії викликає повіреного у справах України Руслана Німчинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами представника російського МЗС Марії Захарової, Німчинського викликають в російське зовнішньополітичне відомство. Також повідомляється, що приводом для виклику є "агресивні і провокаційні дії української сторони".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, яких напередодні в Азовському морі захопила Російська Федерація.

Крім того, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем закликала Росію негайно припинити провокації в Азовському морі і відновити рух цивільних кораблів. Вона також закликала обговорити на засіданні Ради безпеки ООН питання про те, як уникнути подальшої ескалації. Як раніше повідомляло РБК-Україна, засідання Радбезу ООН по Азовському морю відбудеться у понеділок, 26 листопада 2018, о 18:00 за київським часом.

 

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