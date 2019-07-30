МИД России прокомментировал арест танкера Neyma

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Neyma. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, самым главным для ведомства было освобождение экипажа танкера.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - заявил Карасин.

Кроме того, он заявил, что оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.

"Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июля Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA, который был задержан Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой.

Кроме того, Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.

После допроса СБУ решила отпустить экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий оказалось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.