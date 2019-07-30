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Россия направила ноту из-за ситуации с арестом танкера Neyma

Новости » Политика    30.07.2019 - 20:23
Россия направила ноту из-за ситуации с арестом танкера Neyma
Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Россия не получила уведомление об аресте танкера

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

По словам пресс-аташе дипломатической миссии Дениса Голенко, Россию пока не уведомили об аресте танкера. 

"Пока не уведомляли (об аресте - ред.). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июля Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA, который был задержан Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.

После допроса СБУ решила отпустить экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий оказалось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

Отметим, 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка. В связи с этим в Украине было объявлено военное положение.

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