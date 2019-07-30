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Суд арестовал российский танкер Neyma

Новости » Общество    30.07.2019 - 16:41
Суд арестовал российский танкер Neyma
Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Судом наложен арест на судно вместе с изъятыми при обыске документами

Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA, который был задержан Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного военного прокурора Анатолия Матиоса в Facebook.

Как сообщается, по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом был наложен арест на судно.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - сообщил Матиос. 

Кроме того, он отметил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ.

"Украинский судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", - отметил военный прокурор. 

Также он добавил, что российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается таким, которое имеет открытую границу", - подчеркнул Матиос.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit, который блокировал украинские военные корабли Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.

После допроса СБУ решила отпустить экипаж российского танкера Neyma, поскольку в ходе следственных действий оказалось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

Отметим, 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка. В связи с этим в Украине было объявлено военное положение.

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