МЗС Росії прокоментував арешт танкера Neyma

Заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що Росія буде стежити за ситуацією навколо російського танкера Neyma. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, найголовнішим для відомства було звільнення екіпажу танкера.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни моряки вже давно знаходяться вдома. Судно знаходиться в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція. Ми, природно, будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. І будемо за цим спостерігати", - заявив Карасін.

Крім того, він заявив, що оскаржувати рішення влади України про арешт судна має його власник.

"Треба з'ясовувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення українських властей. Так що це трохи перейшло в іншу сферу", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA, який був затриманий Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Крім того, Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з вимогою прояснити ситуацію навколо арешту російського танкера NEYMA.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій виявилося, що він не порушував норми Морського права і закони України.