МИД России отреагировал на заявление Кулебы о нормандском саммите

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва заявила, что Киев должен "всерьез работать" над реализацией парижских соглашений

На сегодня рано говорить о сроках проведения следующего саммита "нормандской четверки", до этого должны быть выполнены договоренности саммита в Париже. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Сообщается, что на сегодня о заморозке нормандского формата речи не идет, контакты продолжаются, однако пока нет результатов, кроме обмена пленными.

"Говорить о новых датах нормандского саммита можно будет только после движения в выполнении Киевом обязательств саммита в Париже. Москва ожидает, что Киев начнет "всерьез работать" над выполнением обязательств нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пытается заручиться согласием других стран нормандского формата для проведения саммита "четверки". При этом он заявил, что саммит может пройти в режиме видеоконференции, хотя этот момент еще не обсуждался.

Напомним, в конце марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "нормандская четверка" встретится после полного прекращения огня на Донбассе и прогресса в выполнении минских соглашений.

До этого Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу, заявив, что боевики препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.