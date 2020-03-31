ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу

Новости » Политика     31.03.2020 - 09:45
Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

В МИД стран обеспокоены ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ

Германия и Франция сделали совместное заявление, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

Министры иностранных дел Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан обеспокоены ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия/миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили они.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

Добавим, на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербського района, у которого выявили заболевание.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что вопрос о создании Консультационного совета в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы могут согласовать на уровне советников "нормандской четверки".

В ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина Черногория ввела комендантский час из-за коронавируса
Новости Украины ФранцияДонбассГерманияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь