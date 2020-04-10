ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС Росії відреагував на заяву Кулеби про нормандський саміт

Новини » Політика     10.04.2020 - 16:07
МЗС Росії відреагував на заяву Кулеби про нормандський саміт
Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва заявила, що Київ має "серйозно працювати" над реалізацією паризьких угод

На сьогодні рано говорити про терміни проведення наступного саміту "нормандської четвірки", до цього мають бути виконані домовленості саміту в Парижі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

Повідомляється, що на сьогодні про замороження нормандського формату мови не йде, контакти тривають, проте поки немає результатів, крім обміну полоненими.

"Говорити про нові дати нормандського саміту можна буде тільки після руху у виконанні Києвом зобов'язань саміту в Парижі. Москва очікує, що Київ почне "всерйоз працювати" над виконанням зобов'язань нормандського саміту в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ намагається заручитися згодою інших країн нормандського формату для проведення саміту "четвірки". При цьому він заявив, що саміт може пройти в режимі відеоконференції, хоча цей момент ще не обговорювався.

Нагадаємо, в кінці березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "нормандська четвірка" зустрінеться після повного припинення вогню на Донбасі і прогресу у виконанні мінських угод.

До цього Німеччина та Франція зробили спільну заяву щодо Донбасу, заявивши, що бойовики перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

Україна очікує згоди країн-учасниць на проведення нормандського саміту, - МЗС
Новини України Російська ФедераціяДмитро КулебаНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся