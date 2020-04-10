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Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение нормандского саммита, - МИД

Новости » Политика     10.04.2020 - 10:26
Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение нормандского саммита, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба не исключает возможность, что саммит пройдет в режиме видеоконференции

Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата для проведения саммита. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба не исключает возможность, что саммит пройдет в режиме видеоконференции, хотя пока этот момент не обсуждается.

"Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех сторон, России в первую очередь, Франции и Германии на проведение саммита", - заявил он.

Напомним, ранее в МИД Украины анонсировали встречу глав Министерств иностранных дел стран нормандского формата.

Отметим, в Офисе украинского президента заявили, что саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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