МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины. Не на уровне ООН

Заместитель главы МИД России Александр Панкин утверждает, что обсуждение вопроса поставок российских калийных удобрений и разблокировки экспорта украинского зерна ведется. Однако не на уровне ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

При этом в МИД РФ назвали сложным "вопрос поставок".

"Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна - сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", - заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призывала России открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом.

Отметим, Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна.

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