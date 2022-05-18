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МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины. Не на уровне ООН

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Москва, Среда 18 мая 2022 07:53
МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины. Не на уровне ООН Фото: МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины (twitter.com/MID_RF)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель главы МИД России Александр Панкин утверждает, что обсуждение вопроса поставок российских калийных удобрений и разблокировки экспорта украинского зерна ведется. Однако не на уровне ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

При этом в МИД РФ назвали сложным "вопрос поставок".

"Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна - сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", - заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призывала России открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом.

Отметим, Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна.

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