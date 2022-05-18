МЗС РФ заявляє про переговори щодо розблокування експорту зерна з України. Не на рівні ООН

Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін стверджує, що обговорення питання постачання російських калійних добрив і розблокування експорту українського зерна ведеться. Однак не на рівні ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости" .

При цьому в МЗС РФ назвали складним "питання постачання".

"Ви ж знаєте, калійні та мінеральні добрива, зерно, можливість вивезення українського зерна - складний клубок питань, які зараз розглядаються", - заявив він.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з Росії та Білорусі в обмін на розблокування українських портів.

Нагадаємо, раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Відзначити, Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

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