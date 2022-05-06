Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна

Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля во время визита в Польшу.

"Сейчас они делают следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны. 90 млн тонн нашего зерна заблокированы", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Россия может вызвать продовольственный кризис в странах Европы, Африки и Азии, а также в Украине, обстреливая зерновые склады.

Армия РФ с начала войны уже уничтожила на территории Украины шесть крупнейших элеваторов, а на временно оккупированных территориях грабит фермеров и вывозит имущество.

Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на Россию и создать гуманитарные коридоры для поставки зерна и продуктов питания для тех стран, которые остро ожидают этих продуктов.