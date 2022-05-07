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ООН призывает разблокировать одесские порты, чтобы справиться с глобальным кризисом голода

Новина українською →
Одесса, Суббота 07 мая 2022 06:09
ООН призывает разблокировать одесские порты, чтобы справиться с глобальным кризисом голода Фото: Одесский морской порт (uk.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что за 8 месяцев до начала российского вторжения почти 51 миллион метрических тонн зерна перевезли транзитом через черноморские порты Украины.

Так, Украина является крупной житницей для стран Ближнего Востока и Северной Африки, зависящих от импорта, говорится в пресс-релизе ВПП.

"Сейчас украинские зернохранилища заполнены. В то же время 44 миллиона человек по всему миру идут к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли ввозиться и вывозиться из Украины. Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", - подчеркивает исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Так, в элеваторах остаются миллионы тонн зерна, которое не могут вывезти из закрытых портов Одессы.

В начале 2022 года 276 миллионов человек уже сталкивались с острым голодом. Согласно анализу агентства, ожидается, что это число возрастет еще на 47 миллионов человек, если война РФ против Украины продолжится.

Соединенные Штаты и Европа также почувствуют негативные последствия в связи с повышением цен на важные сельскохозяйственные товары.

Ранее сообщалось, что в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокирования черноморских портов, в том же числе и Мариуполя.

Напомним, в докладе ООН отмечается, что российское вторжение в Украину углубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.

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