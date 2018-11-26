МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Фото: Руслан Нимчинский (ukrcentr.ru)

Российские дипломаты также возмутились "нападениями" на дипломатические представительства России в Украине

Временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому на встрече в МИД РФ был заявлен решительный протест из-за ситуации в Керченском проливе, ему вручена нота. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД РФ.

"26 ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море", - заявили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией в Азовском море, которая сопровождалась захватом украинских кораблей, Министерство иностранных дел России вызывает поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского.

Также напомним, Украина готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по защите прав военных моряков, которых накануне в Азовском море захватила Российская Федерация.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстремпризвала Россию немедленно прекратить провокации в Азовском море и восстановить движение гражданских кораблей. Она также призвала обсудить на заседании Совета безопасности ООН вопрос о том, как избежать дальнейшей эскалации.