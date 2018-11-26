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МЗС РФ вручив ноту протесту тимчасовому повіреному у справах України

Новини » Політика    26.11.2018 - 17:58
МЗС РФ вручив ноту протесту тимчасовому повіреному у справах України
Фото: Руслан Німчинського (ukrcentr.ru)

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Тимчасовому повіреному у справах України в Москві Руслану Німчинському на зустрічі в МЗС РФ був заявлений рішучий протест через ситуацію в Керченській протоці, йому вручена нота. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС РФ.

"26 листопада в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Москві Німчинський, якому було заявлений рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі", - заявили в російському відомстві.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ситуацією в Азовському морі, яка супроводжувалася захопленням українських кораблів, Міністерство закордонних справ Росії викликає повіреного у справах України Руслана Німчинського.

Також нагадаємо, Україна готує звернення до Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, яких напередодні в Азовському морі захопила Російська Федерація.

Крім того, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем закликала Росію негайно припинити провокації в Азовському морі і відновити рух цивільних кораблів. Вона також закликала обговорити на засіданні Ради безпеки ООН питання про те, як уникнути подальшої ескалації. 

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