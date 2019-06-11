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В МИД РФ озвучили условия встречи в нормандском формате

Новости » Политика    11.06.2019 - 11:17
В МИД РФ озвучили условия встречи в нормандском формате
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва рассчитывает, что ее проинформируют об итогах встреч Зеленского с руководством ФРГ и Франции

Россия готова к встрече в нормандском формате для обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе при условии соблюдения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Министр заявил, что без достижения договоренностей на базе ТКГ прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится.

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа - единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ… Нормандский формат не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия рассчитывает на то, что ее проинформируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции.

"Контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев. Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата", - подчеркнул он.

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