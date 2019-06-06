Лавров назвал условия для переговоров России с Украиной

Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Глава МИД РФ Лавров заявляет, что "Украина не соблюдает договоренностей, достигнутых в нормандском формате"

Для проведения переговоров президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо, "чтобы украинская сторона выполнила достигнутые в "нормандском формате" договоренности". Как информирует РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому РБК.

Лавров отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в "нормандском формате". Однако, по словам российского министра, он не понимает, о каких переговорах идет речь, поскольку Кремль не считает вопрос Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" переговорами с Россией.

"Вроде как это уже было указано, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продление работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то этого не получится", - добавил министр, отметив, что Украине "прежде, чем планировать новую встречу в "нормандском формате", нужно сначала выполнить имеющиеся договоренности".

Лавров заявил, что в "нормандском формате" были договоренности, в том числе "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

"До сих пор этого не сделано", - сказал он и отметил, что заявления Зеленского, которые были сделаны ранее и после инаугурации, довольно размыты.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для первой встречи российского и украинского президентов Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия".

Отметим, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров начал говорить о пленных, предложив начать диалог по обмена пленными по принципу "всех на всех".