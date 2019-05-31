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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Новости » Политика    31.05.2019 - 14:29
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Для встречи должны созреть условия

Для первой встречи российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского выполнять минские договоренности и контактировать с Донецком и Луганском.

"Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у Зеленского были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат. "Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, российский президент Владимир Путин отказался поздравлять Владимира Зеленского, вступившего 20 мая в должность президента Украины.

Отметим, заседание стран в Нормандском формате (Украина-Германия-Франция-Россия) по решению ситуации на Донбассе состоится в середине июля 2019 года.

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