В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Для встречи должны созреть условия

Для первой встречи российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского выполнять минские договоренности и контактировать с Донецком и Луганском.

"Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у Зеленского были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат. "Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, российский президент Владимир Путин отказался поздравлять Владимира Зеленского, вступившего 20 мая в должность президента Украины.

Отметим, заседание стран в Нормандском формате (Украина-Германия-Франция-Россия) по решению ситуации на Донбассе состоится в середине июля 2019 года.