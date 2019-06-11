У МЗС Росії назвали умови зустрічі в нормандському форматі

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва розраховує, що її поінформують про підсумки зустрічей Зеленського із керівництвом ФРН і Франції

Росія готова до зустрічі в нормандському форматі для обговорення врегулювання ситуації на Донбасі за умови дотримання домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

Міністр заявив, що без досягнення домовленостей на базі ТКГ прогресу в справі врегулювання ситуації на сході України не вийде.

"Ми готові зустрічатися у будь-яких конфігураціях, але не треба забувати, що ключовий механізм виконання мінських домовленостей - це контактна група - єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії і ОБСЄ... Нормандський формат не може нав'язати своє рішення, якщо самі сторони не погодяться", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також зазначив, що Росія розраховує на те, що її поінформують про підсумки недавніх зустрічей президента України Володимира Зеленського з керівництвом Німеччини та Франції.

"Контакти між президентом Зеленським та керівництвом Франції та Німеччини відбулися, а міністри закордонних справ Франції та Німеччини відвідували Київ. Сподіваюся, що нам, як учасникам нормандського формату, розкажуть, яка була реакція і про що йшлося на зустрічах, тим більше що знову наші партнери пропонують скликати саміт нормандського формату", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським необхідно, "щоб українська сторона виконала досягнуті в "нормандському форматі домовленості".

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського і українського президентів повинні "дозріти відповідні умови".

Відзначимо, недавно Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог з обміну полоненими за принципом "усіх на всіх".