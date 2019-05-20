В РФ предложили начать диалог по обмену пленными

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров предложил обмен пленными по принципу "всех на всех"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил начать диалог по обмену пленными по принципу "всех на всех". Об этом сообщают росСМИ.

"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (минских соглашений, - ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - подчеркнул Лавров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. В частности, Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.

Отметим, Украина предлагала России 30 марта провести обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян. Тогда сообщалось, что Украина готова забрать 19 украинцев с оккупированных территорий и помиловать 72 сепаратиста.

Ранее сообщалось, что главной темой возможных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина стало бы урегулирование на Донбассе.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "республиками" "ЛДНР" прошел 27 декабря 2017 года.