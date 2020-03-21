МИД подтвердил третью смерть украинца за границей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

146 граждан Украины находятся на карантине за рубежом

По состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса COVID-19 умерли три украинца. Об этом на РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, вылечилось за рубежом шесть украинцев, четверо - в Японии и по одному - в Италии и Польше.



"146 граждан Украины находятся на карантине: Польша - 101, Бразилия - 16, Германия - 7, ОАЭ - 3, США - 2, Молдова - 2, Великобритания - 2, Вьетнам - 7, Австралия - 2, Румыния - 1, Куба - 1, Китай - 1, Израиль - 1. Три гражданина Украины за границей умерли", - сказано в сообщении.



Также сообщается, что 15 украинцев проходят лечение. Больше всего - по четыре человека - в Германии и Доминиканской Республике.

Отметим, ранее СМИ сообщали о смерти третьей украинки в Италии, однако в МИД эту информацию РБК-Украина не подтвердили.

Напомним, ранее сообщалось о смерти от коронавируса гражданки Украины Раисы Малышевой. Она работала в Брешии и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Диагноз подтвердили только 12 марта, на следующий день женщина умерла.

Также РБК-Украина писало, что в больнице итальянского города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо) 19 марта умерла гражданка Украины 1958 года рождения.

По состоянию на 20 марта в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.