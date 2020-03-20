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От коронавируса в Италии умерла еще одна украинка

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:19
От коронавируса в Италии умерла еще одна украинка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинка умерла в больнице Романо-ди-Ломбардия

От коронавируса в Италии умерла еще одна гражданка Украины. Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, информация о смерти украинки подтвердилась.

"Вчера в больнице города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо, - ред.) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена, родственников проинформировали", - отметил Погорельцев.

Напомним, ранее сообщалось о смерти от коронавируса гражданки Украины Раисы Малышевой. Она работала в Брешии и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Диагноз подтвердили только 12 марта, на следующий день женщина умерла.

Отметим, за минувшие сутки в Италии от коронавируса скончались еще 427 человек. Количество летальных случаев в стране выросло до 3405, общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек. Предполагается, что объявленный до 3 апреля карантин в этой стране будет продлен на фоне бушующей пандемии.

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