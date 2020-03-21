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МЗС підтвердило третю смерть українця за кордоном

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 02:20
МЗС підтвердило третю смерть українця за кордоном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

146 громадян України знаходяться на карантині за кордоном

Станом на 22.00 п'ятниці, 20 березня, за кордоном від коронавірусу COVID-19 померли три українця. Про це РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, вилікувалися за кордоном шість українців, четверо - в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

"146 громадян України знаходяться на карантині: Польща - 101, Бразилія - 16, Німеччина - 7, ОАЕ - 3, США - 2, Молдова - 2, Велика Британія - 2, В'єтнам - 7, Австралія - 2, Румунія - 1, Куба - 1, Китай - 1, Ізраїль - 1. Тртроє громадян України за кордоном померли", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що 15 українців проходять лікування. Найбільше - по чотири людини - в Німеччині та Домініканській Республіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть від коронавірусу громадянки України Раїси Малишевої. Вона працювала в Брешії і була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Діагноз підтвердили тільки 12 березня, наступного дня жінка померла.

РБК-Україна також писало, що в лікарні італійського міста Романо-ді-Ломбардія (провінція Бергамо) 19 березня померла громадянка України 1958 року народження.

Станом на 20 березня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 41 людини. Два нових випадки зафіксовані в Київській і Тернопільській областях.

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