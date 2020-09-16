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МИД: паломники на границе с Беларусью обеспечены всем необходимым

Автор: Артур Родивилов

Паломники на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками. В МИД призвали продолжить коммуникацию по решению этого вопроса на уровне правительств Украины и Израиля.

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

Енин, в частности, рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью, в том числе провел встречу с послом Израиля Джоэлем Лионом.

По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

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В МИД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Ожидается, что несколько тысяч паломников прибудут в пункты пропуска на границе с Беларусью.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.

Как писало РБК-Украина, полицейские Украины и Израиля обеспечат правопорядок в Умани во время Рош ха-Шана.

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Новости Украины Беларусьпаломникихасиды