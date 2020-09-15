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Аваков призывает паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной

Вторник 15 сентября 2020 20:10
Аваков призывает паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной
Фото: Арсен Аваков с представителями хасидской общины (mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умани. Он призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что с уважением относится ко всем религиозным конфессиям, но из-за пандемии необходимо ограничить проведение массовых мероприятий. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий.

"Мы призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", - отметил Арсен Аваков.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел относительно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. Все вопросы были согласованы.

Напомним, один из хасидов, который застрял на украинско-белорусской границе, попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Также РБК-Украина писало, что на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.

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