На КПП Украины ожидается прибытие нескольких тысяч хасидов

Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)

Украинская сторона ожидает, что несколько тысяч хасидов сегодня прибудут на пункты пропуска на границе с Беларусью. Наиболее напряженная ситуация будет в Волынской области.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает сайт президента.

По данным пограничников, со второй половины дня 14 сентября со стороны Беларуси начали массово прибывать паломники. В связи с этим украинская сторона в 700 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи" выставила заслон. Паломникам разъяснили запрет на въезд в Украину согласно решению правительства.

На утро 15 сентября на границе со стороны Беларуси находились 690 человек.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - добавил Дейнеко.

Напомним, ранее сообщалось, что на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Согласно решению правительства, иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября из-за пандемии COVID-19.

В комментарии РБК-Украина в Государственной пограничной службе заявили, что ситуация на границе под контролем, а пропуск паломников не планируется.