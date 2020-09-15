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На границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов

Киев, Вторник 15 сентября 2020 12:32
На границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов
Фото: Сергей Дейнеко (facebook com Сергій Дейнеко)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона стягивает резервы на границу с Беларусью, чтобы не пропустить паломников-хасидов. Они уже второй день подряд пытаются массово попасть в страну на празднование Рош ха-Шана.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает сайт президента.

По его словам, для прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотники для воздушного мониторинга границы.

Также сообщается, что пограничники организовали взаимодействие с белорусскими коллегами, поддерживают контакт с посольством Израиля и раввинами еврейских религиозных организаций. Прибывающих на границу Украины паломников обеспечивают водой и кошерной пищей.

Напомним, накануне белорусские пограничники сообщили, что на границе с Украиной застряли около 1,5 тысячи хасидов.

Из-за потока паломников, въезд которым в Украину запрещен, в Черниговской области закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи". Пограничники пытаются не допустить незаконного проникновения хасидов в страну.

Отметим, хасиды пытаются попасть в Украину и посетить Умань на Рош ха-Шана - еврейский новый год, празднование которого в этом году начнется 19 сентября. Паломники традиционно посещают могилу цадика Нахмана - основоположника учения брацлавских хасидов.

Кабинет министров Украины закрыл границы для иностранцев до 28 сентября в связи с пандемией COVID-19.

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