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Полицейские Украины и Израиля обеспечат правопорядок в Умани во время Рош ха-Шана

Умань, Вторник 15 сентября 2020 19:23
Полицейские Украины и Израиля обеспечат правопорядок в Умани во время Рош ха-Шана
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Умани во время празднования Рош ха-Шана правопорядок будут совместно обеспечивать сотрудники полиции Украины и Израиля. Правоохранители будут жестко реагировать на провокации и противоправные действия.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы стараемся донести, что на территории Украины действуют исключительно украинские законы. И мы будем жестко реагировать на все провокации и противоправные действия, независимо от того, кто является их участником. Вместе с вами мы справимся с задачами, которые стоят перед нами", - заявил он.

По словам Клименко, в этом году празднование нового года для тех, кто исповедует иудаизм, осложняется эпидемиологической ситуацией.

В то же время он отметил, что все хасиды, которые сейчас находятся на территории Украины, должны спокойно встретить праздник Рош ха-Шана.

Напомним, накануне белорусские пограничники сообщили, что на границе с Украиной застряли около 1,5 тысячи хасидов.

Из-за потока паломников, въезд которым в Украину запрещен, в Черниговской области закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи". Пограничники пытаются не допустить незаконного проникновения хасидов в страну.

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Новости Украины Общество полицияУманьРош Ха-Шан
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