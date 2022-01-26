МИД об ответе США на "гарантии" России: не вызывает наших возражений

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в письменном ответе Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности" России учтены позиции и предложения Украины. В МИД подчеркнули, что ответ США не вызывает возражения с украинской стороны.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе во время подготовки ответа РФ.

"Наша позиция учтена и предложения, которые американская сторона отправила России в части Украины, не вызывают наших возражений", - заявил Николенко.