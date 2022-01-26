"Экополис ХТЗ" Ярославского открыл шоу-рум в Пекине
Управляющая компания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" в партнерстве с инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings открыла шоу-рум в Пекине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте.
Как сообщают в "Экополис ХТЗ", этот бизнес-парк, который создала и развивает группа DCH Александра Ярославского, активно привлекает в бизнес-парк резидентов из разных стран мира. Здесь уже подписали ряд меморандумов с глобальными hi-tech компаниями, а в конце прошлого года был заключен контракт на строительство крупнейшего сортировочного хаба национального почтового оператора "Укрпошта".
Открытие представительства проекта в Пекине рассматривается как начальный этап совместной работы с инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings, с помощью которой планируется привлечь как международных резидентов, так и дополнительные инвестиции. Tus-Holdings осуществляет управление десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в разных странах мира, контролируя акции около 800 листингованных на биржах компаний с совокупными активами свыше 33 млрд долларов.
Участники рабочей встречи, состоявшейся во время открытия шоу-рума детально проработали дорожную карту в рамках Меморандума сотрудничества с Tus-Holdings. Особое внимание уделили перспективам совместных инвестиций в строительство первой очереди индустриального парка, в котором примет участие дочерняя компания Tus-Holdings - Tus Sunergy Company Limited.
Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Плановый объем инвестиций для создания этой инновационной деловой экосистемы - 1 млрд долларов. Благодаря этому в Украине появится, по меньшей мере, 10 тыс. новых рабочих мест. В составе "Экополис ХТЗ" будут действовать индустриальный парк и технопарк, IT-кластер, медицинский центр, логистический комплекс, торговый и агротехнологический кластеры, образовательный, медицинский и исследовательский (R&D) центры.
О намерении стать резидентами "Экополис ХТЗ" уже заявили мировые лидеры по разработке оборудования и решений для телеком-индустрии корпорации ZTE и Huawei, а также IT-гигант Hewlett Packard. Ведутся переговоры с Alibaba Group Джека Ма. Свою заинтересованность в развитии "Экополис ХТЗ" выразил Натаниэль Ротшильд.