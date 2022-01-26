МЗС про відповідь США на "гарантії" Росії: не викликає наших заперечень

Міністерство закордонних справ України заявило, що у письмовій відповіді Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки" Росії враховані позиції та пропозиції України. У МЗС підкреслили, що відповідь США не викликає заперечення з української сторони.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.

"Наша позиція врахована і пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - заявив Ніколенко.