Россия подтвердила получение от США ответа по "гарантиям безопасности"
Фото: Россия подтвердила получение от США ответа по "гарантиям безопасности" (mid.ru)
В Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по "гарантиям безопасности". Их передал посол США Джон Салливан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".
Кроме того, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".