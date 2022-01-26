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Россия подтвердила получение от США ответа по "гарантиям безопасности"

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Среда 26 января 2022 19:33
Россия подтвердила получение от США ответа по "гарантиям безопасности" Фото: Россия подтвердила получение от США ответа по "гарантиям безопасности" (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по "гарантиям безопасности". Их передал посол США Джон Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Кроме того, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

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