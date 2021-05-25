В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью

Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью. Однако при условии, что белорусское правительство отменит решения, которые привели к принятию контрмер против страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - заявил он.

При этом он добавил, что белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.