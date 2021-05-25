У МЗС назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю

Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю. Однак за умови, що Білоруський уряд скасує рішення, які призвели до прийняття контрзаходів проти країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Як тільки Білоруський режим повернеться до нормальності і скасує ті рішення, які призвели до прийняття контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі будуть відновлені", - заявив він.

При цьому він додав, що білоруська сторона сама відмежувалася від цивілізованого світу.