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В МИД Литвы вызвали российского посла: обеспокоены размещением войск РФ на границах Украины

Новина українською → Вильнюс, Пятница 16 апреля 2021 18:27
В МИД Литвы вызвали российского посла: обеспокоены размещением войск РФ на границах Украины Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали российского посла Алексея Исакова. Ему выразили озабоченность размещением российских войск на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что послу выразили несогласие Литвы с внешней политикой Российской Федерации и нарушениями прав человека.

Также литовская сторона выразила глубокую озабоченность попытками отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным задержанием.

Кроме того, Литва обеспокоена агрессивной и вредоносной деятельностью России и недопустимым поведением на международной арене. В частности, кибератаками, вмешательством в выборы в Соединенных Штатов и других странах, а также финансированием деятельности против войск США в Афганистане.

Напомним, вчера Польша выслала трех российских дипломатов. Основанием послужило нарушение сотрудниками посольства дипломатического статуса. Кроме того, в польском МИД выразили солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

Кроме того, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.

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