В МИД Литвы вызвали российского посла: обеспокоены размещением войск РФ на границах Украины
В Министерство иностранных дел Литвы вызвали российского посла Алексея Исакова. Ему выразили озабоченность размещением российских войск на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму.
Сообщается, что послу выразили несогласие Литвы с внешней политикой Российской Федерации и нарушениями прав человека.
Также литовская сторона выразила глубокую озабоченность попытками отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным задержанием.
Кроме того, Литва обеспокоена агрессивной и вредоносной деятельностью России и недопустимым поведением на международной арене. В частности, кибератаками, вмешательством в выборы в Соединенных Штатов и других странах, а также финансированием деятельности против войск США в Афганистане.
Напомним, вчера Польша выслала трех российских дипломатов. Основанием послужило нарушение сотрудниками посольства дипломатического статуса. Кроме того, в польском МИД выразили солидарность с решением США ввести санкции против РФ.
Кроме того, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.