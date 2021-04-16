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У МЗС Литви викликали російського посла: стурбовані розміщенням військ РФ на кордонах України

Новость на русском → Вільнюс, П'ятниця 16 квітня 2021 18:27
У МЗС Литви викликали російського посла: стурбовані розміщенням військ РФ на кордонах України Фото: Габриэлюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Литви викликали російського посла Олексія Ісакова. Йому висловили заклопотаність розміщенням російських військ на кордонах України і незаконно окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба литовського зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється, що послу висловили незгоду Литви з зовнішньою політикою Російської Федерації і порушеннями прав людини.

Також литовська сторона висловила глибоку стурбованість спробами отруїти російського опозиціонера Олексія Навального і його незаконним затриманням.

Крім того, Литва стурбована агресивною і шкідливою діяльністю Росії і неприпустимою поведінкою на міжнародній арені. Зокрема, кібератаками, втручанням у вибори у Сполучених штатах та інших країнах, а також фінансуванням діяльності проти військ США в Афганістані.

Нагадаємо, вчора Польща вислала трьох російських дипломатів. Підставою послужило порушення співробітниками посольства дипломатичного статусу. Крім того, у польському МЗС висловили солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.

Крім того, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.

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