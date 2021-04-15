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Польша после санкций США выслала троих дипломатов России

Новина українською → Варшава, Четверг 15 апреля 2021 20:51
Польша после санкций США выслала троих дипломатов России Фото: Польше объявила трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Польша приняла решение объявить выслать из страны трех российских дипломатов. Такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата.

"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.

Кроме того, Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

"Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.

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