Польша после санкций США выслала троих дипломатов России
Польша приняла решение объявить выслать из страны трех российских дипломатов. Такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.
Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата.
"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.
Кроме того, Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.
"Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.