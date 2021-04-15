Польша после санкций США выслала троих дипломатов России

Польша приняла решение объявить выслать из страны трех российских дипломатов. Такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши .

Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата.

"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.

Кроме того, Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.